Real Madrid-Barcellona, CR7 e la nostalgia Blancos: la confessione dell’amico fidato e il blitz nello spogliatoio…

Special Guest allo Stadio “Santiago Bernabeu”.

Nella giornata di ieri, complice il rinvio di Juventus-Inter a causa dell’emergenza legata alla diffusione in Italia del Coronavirus ed il giorno libero concesso da Maurizio Sarri alla compagine bianconera, Cristiano Ronaldo è volato in Spagna con un aereo privato per assistere al Clasico.

Una sfida che ha visto trionfare gli uomini di Zinedine Zidane grazie alle reti messe a segno da Vinicius Junior e da Mariano Diaz Mejia. Missione sorpasso compiuta, dunque, per il Real Madrid ai danni del Barcellona, che si è ripreso che la vetta della classifica di Liga sotto gli occhi attenti dell’ex illustre CR7, che ha prima caricato gli ex compagni e poi esultato per il prestigioso successo ottenuto dai Blancos.

“Cristiano Ronaldo è venuto nello spogliatoio a metà gara per sostenere la squadra e darci sostegno morale. Ecco il motivo per cui ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo”, ha svelato proprio Vinicius Junior al termine della gara.

Poi, l’indiscrezione clamorosa a firma del noto giornalista spagnolo Edu Aguirre, uno dei migliori amici del fenomeno portoghese, ai microfoni del ‘Chiringuito’. “Quello che ha sentito dalla gente è stato incredibile. L’affetto da un’ora prima dell’inizio della partita, quando hanno saputo che sarebbe arrivato, è stato da pazzi. Per un momento il Clasico era passato in secondo piano rispetto al ritorno di Cristiano al Bernabeu. Lui è madridista e sono certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid, vedendo anche la sua squadra battere il Barcellona. È concentrato sulla Juventus, è felice alla Juventus, darebbe la vita per vincere la Champions League con la maglia della Juventus e nessuno lo sposta da lì, ma il futuro nessuno lo conosce…”, sono state le sue parole. Dichiarazioni che certamente non passeranno inosservate…