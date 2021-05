Inter, Lukaku: “Possiamo aprire un ciclo, questa squadra può fare grandi cose”

Romelu Lukaku è stato senza dubbio il trascinatore dell’Inter.

L’attaccante belga in forza alla compagine nerazzurra è diventato il vero e proprio idolo dei tifosi interisti che lo hanno incoronato re di Milano. Il possente centravanti belga, nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’, ha parlato della stagione dell’Inter che è tornata a vincere lo Scudetto dopo 11 anni. Gli uomini guidati dal tecnico Antonio Conte hanno conquistato il titolo di ‘Campioni d’Italia’ con ben 4 turni d’anticipo rispetto al termine del campionato che si concluderà il prossimo 23 maggio. Un trionfo che era stato preannunciato fin dall’inizio della stagione, visto che l’Inter ha fin da subito confermato di voler lottare per la prima posizione. Ad agevolare il cammino della compagine nerazzurra ci ha pensato la Juventus, che non è stata per nulla se stessa e adesso rischia addirittura di restare fuori dalla qualificazione alla prossima Champions League. Intanto sono arrivate le parole di “Big Rom” che ha ammesso di essere felice e di non volersi accontentare, le sue ambizioni sono altre e non si fermano a quelle di vincere un campionato.

“Giocare nell’Inter è sempre stato un sogno e l’ho realizzato. Ora sono qui con l’allenatore più forte e anche lui è veramente contento perché qui si trova bene. Abbiamo tutto per aprire un ciclo. Non gli do importanza. Sono convinto di essere in una squadra che può fare grandi cose. Possiamo vincere e crescere ancora. Champions? L’anno prossimo dobbiamo superare il girone. Poi tutto può succedere”.

