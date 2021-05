Serie A, le designazioni della 35^ giornata: Juventus-Milan a Valeri, Inter-Sampdoria…

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentacinquesima giornata di Serie A, comunicate dall’AIA sul proprio sito ufficiale.

Sarà l’arbitro Valeri a dirigere la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus-Milan, in programma domenica alle20:45. Doversi il fischietto designato per il match salvezza tra Benevento-Cagliari. Maresca, invece, arbitrerà Fiorentina-Lazio, che andrà in scena sabato sera alle 20:45.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 35^ giornata di Serie A:

Benevento – Cagliari: Doveri

Preti – Tegoni

IV: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Carbone

Fiorentina – Lazio: Maresca

Costanzo – Passeri

IV: Ghersini

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

Genoa – Sassuolo: Mariani

Mondin – Pagnotta

IV: Serra

VAR: Pairetto

AVAR: Di Iorio

Hellas Verona – Torino: Massa

Longo – Dei Giudici

IV: Marinelli

VAR: Nasca

AVAR: Galetto

Inter – Sampdoria: Ayroldi

Ranghetti – Pagliardini

IV: Paterna

VAR: Orsato

AVAR: Valeriani

Juventus – Milan: Valeri

Giallatini – Peretti

IV: Sacchi

VAR: Calvarese

AVAR: Paganessi

Parma – Atalanta: Giua

Colarossi – Miele

Iv: Gariglio

VAR: Fourneau

AVAR: Liberti

Roma – Crotone: Sozza

Scarpa – Della Croce

IV: Dionisi

VAR: Di Paolo

AVAR: De Meo

Spezia – Napoli: Irrati

Meli – Alassio

IV: Marini

VAR: Banti

AVAR: Vivenzi

Udinese – Bologna: Santoro

Cecconi – Rossi M.

IV: Di Martino

VAR: Abisso

AVAR: Bindoni