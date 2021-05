Inter, Lukaku e il rapporto con Lautaro: “Ci capiamo al volo. A suo padre dissi una cosa”

L’Inter torna dopo un decennio sul tetto d’Italia.

Dopo 9 anni di dominio incontrastato da parte della Juventus, la squadra di Suning è riuscita ad avviare un progetto tecnico vincente, che ha portato i nerazzurri ad alzare il tricolore nel giro di un paio di stagioni. Grandi meriti di questo scudetto vanno al condottiero Antonio Conte, che ha portato all’interno dell’ambiente la mentalità vincente, permettendo alla società di compiere il passo mancante per arrivare a conquistare qualcosa di importante. I meriti vanno senz’altro dati anche ai giocatori, che si sono pienamente messi a disposizione del tecnico pugliese e hanno raccolto i frutti di quel che hanno seminato durante tutta la stagione.

Due pilastri fondamentali di questa squadra sono stati senz’altro Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, anime complementari che hanno fatto impazzire con le loro giocate i tifosi nerazzurri. I due si sono dimostrati due ottimi amici anche fuori dal rettangolo verde, e in un’intervista rilasciata a Dazn, il belga ha voluto raccontare un aneddoto sull’amicizia tra lui e il Toro: “Quando ci siamo visti per la prima volta c’era anche suo padre. Gli ho detto che nel giro di due anni io e suo figlio avremmo vinto qualcosa insieme. Noi lavoriamo per la squadra. Se mi rendo conto che lui è più caldo, mi metto da parte e lo cerco sempre”.