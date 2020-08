Inter, Luciano Moggi in tackle: “Frenate Conte! Parla troppo e si lamenta sempre…”

Un duro sfogo che non è certamente passato inosservato.

Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte al termine della sfida andata in scena sabato sera a Bergamo contro l’Atalanta, valida per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A, continuano a fare discutere. “A bocce ferme ci sarà il tempo di fare le giuste riflessioni: personalmente è stata una annata molto dura. Finiamo quest’anno. Non è stato riconosciuto il mio lavoro e dei calciatori, trovando scarsissima protezione da parte del club. Parlerò con il presidente, che è in Cina. Non mi piace quando la gente sale sul carro, ma ci devi stare sempre. A fine stagione dirò quello che non mi è piaciuto. Si sono fatte tante critiche che non mi sono assolutamente piaciute, sia verso i ragazzi sia nei miei confronti. Mi vogliono regalare Messi? Guardate, so solo io cosa ho dovuto fare per farmi prendere Lukaku. Fidatevi. A fine stagione faremo delle valutazioni”.

Parole forti ed una frattura, quella tra l’Inter e il tecnico originario di Lecce, ormai pubblica. Chi ha voluto dire la sua in merito allo sfogo dell’allenatore è stato anche Luciano Moggi. “Il caso che inquieta l’Inter dipende solo dalle pubbliche dichiarazioni rese da Conte che hanno fatto scoppiare la miccia di un’insofferenza, già dimostrata in altre occasioni, tra allenatore e società, quest’ultima colpevole, almeno secondo Conte, di non averlo aiutato nel momento del bisogno. Sarebbe il caso che qualcuno freni Conte, che è un ottimo allenatore ma parla troppo pubblicamente e sempre per lamentarsi. Quasi volesse dimostrare che i mancati successi non sono stati mai colpa sua, ma di altri”, ha scritto l’ex direttore generale della Juventus attraverso le colonne di ‘Libero’.

