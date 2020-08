Inter, bufera Conte: faccia a faccia con il presidente Zhang, i dettagli del loro incontro

L’Inter nella bufera dopo le clamorose dichiarazioni di Antonio Conte.

Dopo mesi e mesi di difficoltà, il campionato di Serie A è finalmente giunto al termine: per la nona volta consecutiva la Juventus è stata eletta Campione d’Italia, riuscendo a battere la concorrenza di Inter, Atalanta e Lazio.

Nemmeno il grande ritorno di Antonio Conte in Italia è bastato per porre fine all’egemonia bianconera, ma nonostante ciò i top club italiani hanno dimostrato di stare lavorando per creare una rosa competitiva per vincere lo scudetto. Tra le contendenti in pole rimangono sempre i nerazzurri, che grazie alla presenza di giocatori come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Christian Eriksen sembrano attualmente essere gli avversari numero uno della Juventus.

Terminato il campionato però il mondo interista è piombato in una clamorosa bufera dopo il durissimo attacco di Conte, che dopo la gara contro l’Atalanta si è schierato apertamente contro la società affermando di non essersi sentito protetto nel corso della stagione. Una dichiarazione molto forte che ha destabilizzato interamente l’ambiente in prossimità dell’importantissimo impegno di Europa League contro il Getafe e che non poteva certamente passare inosservato.

Atalanta-Inter, Conte contro tutti: “Io e i giocatori abbiamo preso palate di cacca”

Smentite le voci relative ad un suo possibile (e clamoroso) ritorno sulla panchina della Juventus, il tecnico nerazzurro ha oggi incontrato il presidente Steven Zhang per discutere la situazione e cercare di fare chiarezza, con l’intento principale di ristabilire un minimo di serenità. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il faccia a faccia tra allenatore e presidente è avvenuto in modo cordiale, e le due parti hanno concordato di discutere il futuro solo dopo la gara contro il Getafe. Una tregua momentanea che ha come unico scopo quello di concentrarsi sul raggiungimento degli obiettivi stagionali e dunque sul reale bene della società: il destino di Conte rimane comunque appeso ad un filo che, al momento, sembra essere molto sottile.