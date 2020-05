Inter, la rivelazione di Lucescu: “Che squadra con Ronaldo e Baggio! Ecco perchè decisi di dimettermi…”

Le verità di Mircea Lucescu.

Stramaccioni: “Chiamata dell’Inter una fantastica follia. Iran? Grande esperienza, ma l’Italia resta la priorità”

L’ex tecnico di diverse squadre italiane, tra le quali spicca il nome dell’Inter nel 1998-99, fino al 2019 è stato alla guida della Turchia che ha deciso di sollevarlo dall’incarico nel febbraio dello stesso anno. Il periodo in cui è sostato sulla panchina nerazzurra non è stato troppo fortunato, infatti in quell’annata i lombardi arrivarono ottavi in classifica con Lucescu che rassegnò le dimissioni a marzo. L’allenatore rumeno proprio su tale stagione ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne de ‘Il Corriere dello Sport’.

Champions League, Juventus-Lione: arriva la smentita sulla data del ritorno, il comunicato dei francesi

“L’avventura all’Inter è stata tutto sommato positiva, la squadra era davvero forte anche se per diversi motivi non è andata come tutti speravano. Non dimentico di avere avuto Ronaldo, il più grande giocatore che abbia mai allenato. Anche Baggio era una fuoriclasse assoluto ma il Fenomeno era decisamente fuori classifica per chiunque, anche per Baggio. Il presidente Moratti fu eccezionale con me, disse anche che Lucescu è stato il miglior allenatore che aveva avuto sino a quel momento. L’esonero? Io non sono stato esonerato, mi dimisi perché non c’erano più le condizioni per poter andare avanti. Perché? A stagione ancora in corso era stato annunciato l’arrivo di Lippi, a quel punto agli occhi dei giocatori è come se fossi stato destabilizzato. Anche per cercare di responsabilizzarli, ho dovuto prendere questa decisione difficile”.

Lazio, Lotito: “Non siamo più un piccolo club, ora dettiamo le linee della Serie A”