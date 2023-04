Inter-Juventus, probabili formazioni: dubbio Dzeko-Lukaku, Chiesa falso 9 a San Siro

Appuntamento questa sera a "San Siro" per Inter-Juventus, gara valevole per le semifinali di ritorno in Coppa Italia. Stasera si parte dall'1-1 dell'andata a Torino dello scorso 4 aprile, quando nel finale Lukaku su rigore ha risposto al vantaggio di Cuadrado. Quest'ultimo è stato squalificato per tre giornate dopo il pugno in faccia dato ad Handanovic, fermato per un turno sempre dal giudice sportivo. Una gara in cui i bianconeri non potranno commettere passi falsi per non vedere sfumare un altro obiettivo stagionale. La vincente sfiderà una tra Fiorentina e Cremonese, con i viola che si sono aggiudicati la gara d'andata allo Zini per 2-0 e attendendolo la gara ritorno in programma domani all'Artemio Franchi.