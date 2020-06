Inter, il Giudice Sportivo punisce i nerazzurri: tre giornate di squalifica a Skriniar. E Conte…

Brutte notizie in casa Inter.

E’ costata carissimo a Milan Skriniar l’espulsione rimediata mercoledì sera nella sfida di campionato contro il Sassuolo: il Giudice Sportivo ha infatti deciso di squalificare per ben tre turni il difensore nerazzurro, a causa di un’espressione offensiva rivolta al Direttore di gara, Davide Massa, accompagnata da un’esclamazione blasfema. Il classe ’95, dunque, sarò costretto a saltare le prossime sfide contro Parma, in trasferta, Brescia e Bologna, entrambe in casa.

“Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”, si legge nel comunicato pubblicato dalla Lega Calcio.

Oltre a Skriniar, l’Inter dovrà fare i conti anche con il turno di squalifica inflitto ad Antonio Conte per somma di ammonizioni. Pertanto, il tecnico nerazzurro, sarà costretto a seguire e dirigere dalla tribuna la gara contro la formazione di mister Roberto D’Aversa, in programma domenica 28 giugno alle ore 21.45 allo Stadio ‘Ennio Tardini’.