Serie A, Inter-Sassuolo 3-3: Scudetto adios, Magnani gela i nerazzurri all’ultimo respiro

L’Inter dice addio ai residui sogni Scudetto e si allontana ancor di più dalla Juventus.

Partita emozionante in quel di San Siro che ha visto prevalere i padroni di casa per 3-2 al termine di un match davvero esaltante. Vantaggio ospite firmato da Ciccio Caputo che al 3′ ha trafitto Handanovic, il pari nerazzurro arriva al 38′ con un calcio di rigore trasformato in modo perfetto da Romelu Lukaku. Nel corso del primo tempo ecco anche il vantaggio interista firmato da Biraghi che non lascia scampo a Consigli, i neroverdi rientrano però in partita con Berardi che dal dischetto fa 2-2. Il 3-2 è opera di Borja Valero che su punizione di Candreva deposita in rete da due passi, il definitivo 3-3 lo mette a segno Magnani da posizione ravvicinata.