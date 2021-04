Inter, Hakimi: “Tutto sul mio futuro nerazzurro. Scudetto? Vicini, ma restiamo concentrati”

Scudetto? Ne parliamo con rispetto, sapendo di non aver ancora vinto.

Queste le parole di Achraf Hakimi, intervenuto in merito al finale di stagione che l’Inter si trova a dover affrontare per conquistare lo Scudetto. L’esterno marocchino è stato molto chiaro rispetto all’obiettivo principale dell’annata sportiva nerazzurra, analizzando anche il suo futuro nella franchigia interista. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un’intervista esclusiva realizzata ai microfoni de La Repubblica: “Dicono che non siamo bellissimi da vedere? Una partita non è un film – replica Hakimi – nel calcio conta fare gol e non prenderne, vincere e arrivare primi nelle competizioni. Domenica contro il Napoli sarà molto importante. Il mio ruolo?Con tre centrali ho più libertà in attacco, l’attenzione per la tattica e la difesa di Conte mi sta rendendo un giocatore più completo. Il mio idolo? Marcelo. Di lui ammiro personalità, immagine e gioco. Anche con Theo Hernandez siamo molto amici. È un gran giocatore e una bella persona”.

Hakimi ha poi parlato della sfida contro il Napoli, rivelando come i partenopei lo abbiano anche cercato nelle precedenti finestre di calciomercato: “Mi cercavano perché sono giovane e a Dortmund ho lavorato bene ma la squadra che mi attirava di più era l’Inter, un progetto di crescita. Sono maturato molto. Tutta la squadra è cresciuta, gradualmente. Molti di noi erano nuovi. Poi sono successe cose che ci hanno dato una spinta, l’eliminazione dalla Champions ci ha permesso di concentrarci sul campionato. Come crescere anche in Champions? Sono mancati alcuni dettagli, dovevamo conoscerci meglio. Questa squadra farà parlare di sé anche in Europa”.