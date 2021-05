Inter, Hakimi si racconta: “Vogliamo aprire un ciclo vincente in Europa, Conte un leader”

L’Inter ha trionfato in campionato conquistando il suo diciannovesimo scudetto della propria storia.

VIDEO Juventus-Inter, Pirlo sceglie Dybala-CR7: il probabile undici bianconero

I nerazzurri hanno conquistato il titolo al termine di una stagione condotta in modo perfetto soprattutto grazie al lavoro di Antonio Conte e alla continuità di Achraf Hakimi. Proprio il laterale marocchino, nel corso dell’intervista concessa al settimanale SportWeek, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Inter, Lautaro: “Il derby con il Milan svolta Scudetto. Lukaku? Al suo arrivo mi ha detto una cosa”

“Qui c’è un progetto che inizia con l’arrivo di Conte e di giocatori giovani. Se proseguirà potremo aprire un ciclo che ci porterà a dominare in Italia e in Europa. Cosa ci serve per l’Europa? Abbiamo già cambiato mentalità, il campionato vinto ci ha resi più forti. Sono molto contento di stare qui, la mia famiglia si trova bene a Milano. Non posso sapere cosa succederà in futuro ma ora sto bene qui e spero di continuare a giocare e vincere per molto tempo”.

VIDEO Juventus-Inter, Conte-Agnelli odi et amo: dai trionfi al dito medio