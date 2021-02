Inter-Genoa, Conte: “Lukaku continua a crescere, Darmian risponde sempre presente. Sanchez? Vi dico la mia”

L’Inter sorride, esulta e sogna in grande.

Serie A, 24a giornata: l’Inter non si ferma più, il Cagliari respira. Risultati e classifica

I nerazzurri battono in scioltezza il Genoa di Davide Ballardini e trovano la nona sinfonia consecutiva in quel di San Siro. Sono invece cinque le vittorie consecutive per la formazione di Antonio Conte che, indubbiamente, si avvicina sempre di più al rush finale con un discreto vantaggio sulle inseguitrici. Il tandem offensivo Lukaku-Lautaro funziona a meraviglia, ma adesso il tecnico dell’Inter può anche contare sul miglior Sanchez della stagione. Sono tante le tematiche affrontate da Conte nel corso della rituale conferenza post partita. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di SkySport.

Inter-Genoa, Lukaku: “Contento per la vittoria, non dobbiamo mollare. Ecco la differenza con l’anno scorso”

“Una buona Inter che sta confermando quanto di buono fatto in passato. Oggi, nonostante un grandissimo stato di forma del Genoa che nelle ultime sette gare ha ottenuto solo un punto in meno di noi, abbiamo concesso pochissimo e creato tanto. Se il primo tempo fosse finito 2-0, saremmo stati più sereni. Loro sono tosti e organizzati, perciò complimenti a tutti, anche a chi è subentrato. Romelu è un calciatore molto cresciuto e continua a crescere. Lo step di crescita importante, al di là dei miglioramenti calcistici, era quello della cattiveria. Lui è un buono, ora parla di più e incita di più i compagni. Io chiedo la crescita dei singoli perché così migliora anche la squadra. Pensiamo anche a chi difende e non solo a chi fa gol, anche loro meritano un applauso. Darmian risponde sempre alla grande, Brozovic e Barella stanno trovando quella continuità che prima non sempre c’era“, ha dichiarato Antonio Conte.

E su Sanchez:”Alexis credo sia al momento nella sua condizione psico-fisica migliore da quando è arrivato. Ci mette voglia e determinazione, è diverso rispetto al passato dove comunque ha sofferto gli infortuni. Posso fare affidamento su di lui, il suo atteggiamento mi piace e gli faccio i complimenti“, ha concluso l’allenatore dell’Inter.