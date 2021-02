Serie A, 24a giornata: l’Inter non si ferma più, il Cagliari respira. Risultati e classifica

Ventiquattresima giornata di Serie A.

Continua il momento positivo dell’Inter che archivia agilmente la pratica Genoa con un secco 3-0: per i nerazzurri a segno nel primo tempo Lukaku, nella ripresa la chiudono Darmian e Sanchez. Respira il nuovo Cagliari di Semplici che supera 2-0 in trasferta il Crotone grazie a Pavoletti e Joao Pedro, sprofondano sempre più i calabresi che non lasciano l’ultimo posto. Vince all’ultimo respiro l’Udinese grazie a una rete di Nestorovski nel finale che doma 1-0 la Fiorentina.