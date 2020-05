Inter, Eto’o non dimentica: “Triplete? Avevamo un segreto, Mourinho una persona unica”

Samuel Eto’o e il Triplete con l’Inter.

Inter, il ricordo di Moratti: “Triplete? Branca fondamentale, Mourinho aveva già deciso di andar via”. Poi l’omaggio a Simoni…

L’ex attaccante nerazzurro, ai microfoni della redazione di Sport Mediaset, si è immerso nuovamente nei ricordi targati 2010 in cui la compagine guidata da Josè Mourinho trionfò sia in Italia che in Europa. Una data storica per il club interista che da quel momento in poi non riuscì più a trionfare in Champions League, quella notte di Madrid la ricorda molto bene il centravanti camerunense.

“Il segreto di quella squadra è che eravamo una vera famiglia. Dai dirigenti, ai cuochi fino a i magazzinieri. E poi José è una persona unica”.

