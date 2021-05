Inter, Eriksen: “Scudetto? Obiettivo a un passo. Con Lukaku grande rapporto”

L’Inter corre veloce verso lo scudetto.

Crotone-Inter, Conte: “Mi sono messo in discussione. Scudetto? Guarderemo l’Atalanta da casa”

La vittoria di oggi sul Crotone avvicina ulteriormente la squadra di Antonio Conte al titolo e una mancata vittoria dell’Atalanta domani potrebbe dare la matematica certezza. Una delle piacevoli rivelazioni di questo finale di stagione è Christian Eriksen, che sta trovando la sua dimensione, ritagliandosi uno spazio sempre maggiore nello scacchiere nerazzurro.

Il centrocampista danese alla fine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Inter Tv in cui ha sottolineato come lo scudetto sia vicino: “È stato un gol molto importante, sono entrato col giusto approccio. Il mister ci ha chiesto di giocare col nostro stile nonostante le tante partite giocate, loro lottavano per la retrocessione, noi per il nostro destino. Lukaku? Era ora che mi facesse un assist, crea sempre grandi occasioni. Scudetto? Non importa, festeggeremo domani o in un’altra occasione”.