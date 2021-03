Inter, Eriksen: “Il pre gara? Ascolto tanta musica, Lukaku mi ruba le cuffie! I miei generi preferiti…”

Queste le parole di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter intervenuto in merito ai suoi hobby e passioni fuori dal campo. Tra questi anche la passione per la musica, viva dentro il danese da quando calca i rettangoli di gioco. Diversi i generi preferiti dall’ex Tottenham, tutti ascoltati prima di entrare in campo e disputare la sua partita. Tra aneddoti riguardanti il mondo interista e le sue personali preferenze, il mondo musicale di Eriksen si dimostra ricco e variegato.

Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un’intervista esclusiva ai microfoni di Inter Tv:“Qualcosa che ti mette di buon umore. Ti aiuta ad andare avanti. Il mio genere preferito? Un po’ di tutto, dal pop all’R&B. Chi è fissato con la musica? Lukaku mette sempre le cuffie prima della partita. Nello spogliatoio c’è soprattutto musica sudamericana, che non è proprio il mio genere. Il mio primo concerto creo gli Swedish House Mafia, parecchi anni fa. Mi piacerebbe vederne uno dei Colplay. Un genere che non ascolto? L’heavy metal, non fa per me. We are the Champions invece, quando la senti dagli altoparlanti, significa che hai vinto. L’ultima volta mi è capitato all’Ajax. Una canzone che non può mancare nella mia playlist? Wow di Post Malone, mi piace ascoltarla così come gli Imagine Dragons prima delle partite. La parola Wow mi fa pensare a quando la mia famiglia sorride”.