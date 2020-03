Inter, clamoroso attacco di Zhang alla Lega: “Dal Pino, sei il più grande pagliaccio mai visto”

Il durissimo attacco di Steven Zhang.

In conformità con quanto stabilito dal Governo per quanto concerne le misure sanitarie da adottare per evitare la diffusione del Coronavirus, la Lega e la FIGC hanno deciso di rinviare le cinque gare che si sarebbero dovute giocare nelle regioni a rischio, come Piemonte, Lombardia e Veneto.

Juventus-Inter, Tardelli si schiera: “Marotta ha ragione, Serie A campionato falsato”

Tra le gare soggette a rinvio vi è stato dunque anche il big match tra la Juventus e l’Inter, fondamentale per le sorti della lotta scudetto: dopo l’ipotesi di giocare subito la gara a porte chiuse, le Lega ha infine deciso di far slittare la gara addirittura nel mese di maggio. Viste le molte polemiche ricevute per la decisione presa però, la Lega A ha deciso di riunirsi oggi con i rappresentanti della FIGC per decidere come affrontare la questione, e alla fine del vertice i due organi avrebbero stabilito un range di date in cui giocare la gara.

Serie A, Lega e FIGC trovano l’intesa: ecco la possibile data di Juventus-Inter

A commentare l’operato della Lega è intervenuto, dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta, anche il presidente dell’Inter, Steven Zhang, che attraverso un storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha attacco pesantemente il presidente Paolo Dal Pino:

“Giocando col calendario e sempre mettendo la salute pubblica in secondo piano. Probabilmente sei il più grande e oscuro clown che io abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 72 ore? Poi cos’altro? Quale sarà il prossimo passo? E ora parli di sportività e sana competizione? Come possiamo tutelare i nostri giocatori o allenatori e chiedergli di giocare per te 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 no stop? Sì, sto parlando con te. Nostro presidente Paolo Dal Pino. Vergognati. E’ tempo di alzarsi e prendersi le proprie responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020! Tutti nel mondo, non importa se siete tifosi dell’Inter, della Juventus o se non lo siete affatto. Per favore, siate al sicuro. Questa è la cosa più importante per voi, le vostre famiglie e la nostra società“.