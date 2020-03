Juventus-Inter, Tardelli si schiera: “Marotta ha ragione, Serie A campionato falsato”

Emergono ancora opinioni contrastanti.

La decisione di rinviare il big match tra la Juventus e l’Inter, fondamentale per le sorti dello scudetto, è stata presa da Lega e FIGC in linea con le disposizioni del Governo, molto importanti per limitare la diffusione del Coronavirus e adottare le corrette misure al fine di garantire la sanità nazionale.

La scelta di rinviare le cinque partite ha causato opinioni molto contrastanti tra i rappresentati del mondo del calcio, in particolar modo per gli esponenti del club nerazzurro che si sono apertamente schierati contro la decisione della Lega.

Ad esprimere la sua opinione a riguardo è intervenuto anche Marco Tardelli, che ha parlato così ai microfoni de La Domenica Sportiva: “Juventus e Inter dovevano giocare a porte chiuse. Poi se è cambiato qualche cosa non si sa e credo che Marotta abbia avuto ragione in questo discorso. Perché bisognava continuare a giocare a porte chiuse. Il campionato è falsato, sicuramente e inevitabilmente. A Napoli ci saranno dei veneti e dei lombardi a vedere la partita