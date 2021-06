Inter, Brozovic: “Conte ci ha dato una spinta decisiva, vi spiego. Lukaku? Vi dico la mia”

Vincere lo Scudetto è stata la soddisfazione finale di 6 anni meravigliosi.

Queste le parole di Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter intervenuto su diverse tematiche legate al mondo nerazzurro e non solo. Dall’inaspettato addio di Antonio Conte alla forza di giocatori come Lukaku e De Bruyne. Argomenti caldi e centrali, in un finale di stagione che ha portato diversi e pesanti verdetti. Proprio in vista della sfida tra la sua Croazia e il Belgio, il classe ’92 ha voluto esprimere le sue sensazioni legate alla Nazionale dei Diavoli e non solo. Ecco, di seguito, le sue parole, rilasciate direttamente dal ritiro della formazione croata.

“Lukaku? Romelu è molto difficile da affrontare. Fisicamente è davvero molto forte. Tuttavia, dobbiamo fare del nostro meglio e combattere. De Bruyne è, secondo me, tra i primi tre centrocampisti al mondo. Ha un ottimo calcio e una visione totale del gioco, motivo per cui gioca ad un livello così alto. Dopo sei lunghi anni, abbiamo finalmente vinto il titolo, quindi sono davvero felice. Prima avevo perso due finali, quella in Russia con la Croazia contro la Francia e quella di Europa League l’anno scorso. Finalmente sono riuscito a vincere, e spero di non fermarmi qui. Com’è stato lavorare con Antonio Conte? Avevamo un ottimo rapporto, se non sei al cento percento con lui non giochi. Abbiamo lavorato molto negli ultimi due anni”.

Kante perdonato da Cassano: “Pensavo che all’Inter non sarebbe servito. Arriva ovunque”