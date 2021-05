Kante perdonato da Cassano: “Pensavo che all’Inter non sarebbe servito. Arriva ovunque”

Sabato la finale di Champions League ha incoronato il Chelsea campione d’Europa.

Una vittoria inaspettata, arrivata contro il fortissimo e completo Manchester City di Pep Guardiola. Grandi meriti vanno dati a Thomas Tuchel, che ha preso una squadra moralmente abbattuta, che veniva da un periodo complicato, l’ha prima di tutto compattata e infine l’ha portata a raggiungere un obiettivo così prestigioso. Uno dei pilastri per il gioco del tedesco è stato N’Golo Kante, che ha giocato una finale magistrale, mostrando una forma fisica smagliante e fermando qualsiasi tentativo di attacco dei citizens. Sulla prestazione del francese è voluto tornare Antonio Cassano, che nel corso del format Bobo Tv ha sottolineato la forza dell’ex Leicester City.

L’ex fantasista della Roma ha chiesto scusa, perchè in passato aveva sottovalutato la reale forza di Kante: “Devo ricredermi su Kante, un anno fa ho detto che all’Inter forse non sarebbe nemmeno servito… Invece è un giocatore fantastico. Era in panchina, ma da quando è arrivato Tuchel si è messo a trottare con intelligenza ed è devastante. Non pensavo fosse un giocatore così, alzo le mani perché è favoloso. Uno dei centrocampisti più forti al mondo”.

