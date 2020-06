Inter, Brambati senza veli: “Serie A campionato falsato. Nerazzuri sorpresa in negativo”

Il commento di Massimo Brambati.

Inizio altalenante per l’Inter di Antonio Conte, che dopo i tre mesi di stop a causa del Coronavirus non è ancora riuscita a ritrovare l’ottimo ritmo con cui aveva iniziato e portato avanti il campionato di Serie A, arrivando fino al terzo posto in classifica.

Dopo aver pareggiato contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno rischiato di perdere anche contro il Parma, riuscendo però a ribaltare il risultato grazie ai gol di De Vrij e Bastoni. A commentare la prestazione della squadra di Antonio Conte è intervenuto Massimo Brambati, ex giocatore di Palermo e Torino, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva:

“La sorpresa in negativo è l’Inter, non tanto dal punto di vista del gioco ma dei risultati. Anche ieri è stata una vittoria strappata con le unghie e con il Sassuolo 3 gol subiti sono tanti. Siamo tutti contenti che si sia ripreso a giocare ma è un campionato falsato: gli atleti sono stati fermi 3 mesi, manca il pubblico, fa caldo e chi ha gli organici più completi sono avvantaggiati“.