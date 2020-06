Parma-Inter, Stellini: “Vittoria meritata, serviva risposta importante. Concesso troppo ai gialloblu”

L’Inter ribalta e il Parma e conquista una vittoria preziosa.

I nerazzurri hanno superato per 2-1 i ducali grazie alle reti nel finale di De Vrij e Bastoni dopo che i padroni di casa si erano portati avanti con Gervinho nel primo tempo. Il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, al termine del match del “Tardini” ha commentato così la sfida vinta dai suoi. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Intanto la vittoria è ampiamente meritata secondo me. Abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma sapendo che questa è una delle squadre più difficili da affrontare sulle ripartenze. Sono stati bravi, hanno segnato, ma noi abbiamo costruito la gara e avuto tante occasioni. Alla fine la vittoria è meritata. Se andiamo a vedere perché prendiamo gol, in questo momento non è facile avere tutti i giocatori pronti. Anche oggi avevamo due giocatori alla prima partita dopo 3-4 mesi, e questo non è facile per nessuno specie quando affronti gli attaccanti del Parma. In più, nelle prime tre gare avevamo subito 5 gol su 8 tiri in porta, il che non è normale. Dobbiamo analizzare fino in fondo le cose. Dobbiamo essere soddisfatti, serviva una risposta importante e l’abbiamo data. Chi entrerà da ora in poi deve fare la differenza”.