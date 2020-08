Conte-Inter, la palla passa a Zhang: sarà addio? Marotta ha già il sostituto. Situazione e dettagli

Sempre più difficile la permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.

Scudetto sfumato per un punto e sconfitta nella finale di Europa League. Queste sono le ferite più profonde di questa stagione in casa nerazzurra, nel corso della quale sono comunque stati compiuti degli evidenti passi in avanti. Tuttavia, le divergenze di pensiero tra il tecnico pugliese e la dirigenza interista potrebbero mettere a dura prova il futuro dello stesso. Se da un lato viene riconosciuto il grande lavoro svolto da Conte al suo primo anno a Milano, dall’altro potrebbero non esserci i giusti propositi per rispettare il contratto biennale sottoscritto dall’allenatore e dalla società lombarda soltanto un anno fa.

“Ora rientreremo a Milano, ci prendiamo tutti 2-3 giorni di vacanza e poi a mente fredda ci incontreremo, è giusto così. Si farà un’analisi della stagione e in maniera molto serena cercheremo di pianificare il futuro, con o senza di me”. Così è intervenuto Conte subito dopo la sconfitta contro il Siviglia e – come riportato da La Gazzetta dello Sport – adesso toccherà comunque opzionare un possibile tecnico per il futuro. Nel caso in cui, dunque, l’ex tecnico del Chelsea dovesse lasciare la panchina dell’Inter, l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta avrebbe già individuato in Massimiliano Allegri il possibile erede, subentrato già a Conte nel 2014 sulla panchina della Juventus.