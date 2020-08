Siviglia-Inter, Monchi non sta nella pelle: “Orgoglioso di questo gruppo, non c’era modo di perdere”

Il Siviglia si impossessa ancora una volta dell’Europa League: è la sesta della sua storia.

Gli andalusi hanno superato per 3-2 l’Inter in una finale che ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo di gara. Tante occasioni create dagli uomini di Antonio Conte che non sono però riusciti a spezzare la magia e si sono dovuti arrendere alla rovesciata di Diego Carlos che ha trovato la deviazione decisiva di Lukaku. Il direttore sportivo degli spagnoli, Monchi, si è congratulato così con i suoi dopo l’ennesimo successo europeo; le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

“È stato un anno molto difficile sul piano personale. Ho perso mio suocero, ho preso amici. Un anno molto difficile, molto duro. Ho sofferto tanto prima, durante e dopo la partita. Poi la vivi con tranquillità. Abbiamo una finale il 24 settembre e non possiamo perdere neanche un minuto. Ora si festeggia, poi ci sarà subito da lavorare. Sono molto orgoglioso di questo gruppo. Perché sono una famiglia. Bastava vedere come siamo arrivati allo stadio, 40 minuti di pullman per Colonia cantando, scherzando. Come la squadra è scesa negli spogliatoi, come ha fatto il riscaldamento. “Una follia”, è difficile perdere con un gruppo così”.

