Champions League, le fasce delle italiane: la Juventus in prima, l’Inter resta in terza

Delineate le fasce che decreteranno la composizione dei gironi della prossima Champions League.

La sconfitta in finale di Europa League dell’Inter di Antonio Conte non permetterà ai nerazzurri di raggiungere la prima fascia, i nerazzurri saranno costretti a partire dalla terza. I sorteggi della prossima edizione, che avverranno a ottobre, vedranno come unica testa di serie italiana la Juventus di Andrea Pirlo seguita da Inter e Lazio (terza). Al momento l’Atalanta si trova in quarta, ma è la prima nella lista che potrà avanzare nel caso in cui dalle qualificazioni uscisse il nome di un club con un ranking FiFA più basso.

Nel corso della prossima stagione l’Italia partirà da terza nel ranking superando così la Germania. Dal ’21/’22 si aprirà un nuovo ciclo di competizioni, infatti vi saranno ben tre coppe nell’inedito ciclo triennale. A Champions League ed Europa League si aggiungerà la Conference League così da poter garantire più equilibrio nello stile della Nations League (Nazionali).

