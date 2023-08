Calciomercato Inter, ok Arnautovic dal Bologna: cifre e dettagli dell’affare

L' Inter di Simone Inzaghi si appresta all'esordio in campionato il prossimo 19 agosto alle ore 20:45 nella sfida a San Siro contro il Monza di Palladino . Contestualmente, la dirigenza nerazzurra è sempre in costante ricerca del vice Lautaro , che dopo la vicenda Lukaku terminata con un nulla di fatto, sembra aver trovato una felice risoluzione. Secondo quanto riporta l'edizione online de "La Gazzetta dello Sport" Marko Arnautovic è molto vicino a diventare un nuovo calciatore dell' Inter . Trovato l'accordo con il Bologna : ai rossoblù andranno 8 milioni più 2 di bonus . Al giocatore, che ha già vestito la maglia nerazzurra, un biennale da 3,7 milioni netti più bonus . L'attaccante dovrebbe giungere a Milano nelle prossime ore e mercoledì mattina dovrebbe sostenere le visite mediche. Possibile che Arnautovic sia a disposizione di Inzaghi già per il match contro il Monza . Per lui si tratta di un ritorno dopo aver indossato la casacca del club dell'attuale presidente Zhang nella stagione 2009-2010 dove ha collezionato soltanto tre presenze.

La carriera di Arnautovic, tra giovanili e prima squadra, inizia nel Twente, club con il quale nel 2008-2009 nel campionato di Eredivisie disputa ventotto presenze condite da dodici gol e sei assist. L'anno dopo non riesce ad incidere nella formazione nerazzurra. Nella finestradi mercato estiva della stagione 2010-2011, il Werder Brema acquista il suo cartellino per circa 6,20 milioni di euro e il calciatore si trasferisce in Bundesliga. Trascorre tre anni nel club biancoverde ottenendo ottantaquattro presenze segnando sedici gol e servendo tredici passaggi chiave ai suoi compagni. L'austriaco attira le attenzioni di diversi club ma è lo Stoke City, che mettendo sul piatto circa 2,8 milioni di euro, acquisisce a titolo definitivo le sue prestazioni. Con il club inglese Arnautovic riesce ad esprimersi al meglio, indossando la maglia dei The Potters 145 volte condite da ventisei centri e trentadue assist. La sua carriera continua sempre nel Regno Unito dove con la maglia degli Hammers del West Ham colleziona sessantacinque presenze mettendo a referto ventidue gol e dodici passaggi vincenti. Nel 2019 si aprono le porte della Cina con la casacca dello ShanghaiPort per il forte ariete che nel campionato cinese riesce ad emergere collezionando trentanove presenze e mettendo a segno venti gol e quattro assist. Nell'agosto del 2021 l'atteso ritorno in Serie A per l'attaccante austriaco che con la casacca del Bologna in due stagione mette a segno venticinque gol e due assist in cinquantotto presenze. Adesso, per l'ormai 34enne bomber nativo di Wien, l'ultima grande possibilità di essere protagonista in un club importante che giocherà la prossima Champions League nella stagione ormai alle porte.