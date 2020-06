Calciomercato Inter, Milito: “Lautaro fantastico, può giocare al Barcellona con Messi”

Il pensiero di Diego Milito.

La più grande conquista dell’Inter nel corso dell’attuale stagione è stata senza dubbio l’esplosione di Lautaro Martinez, che con Romelu Lukaku ha formato una splendida coppia d’attacco realizzando 17 gol in 31 gare complessive in tutte le competizioni.

Il centravanti argentino si è così messo in mostra nel grande palcoscenico europeo grazie alle sue ottime prestazioni in Champions League, attirando l’attenzione dei top club che potrebbero iniziare una vera e propria asta per aggiudicarsi il suo cartellino durante la prossima sessione di calciomercato estiva. Tra le contendenti, quella più probabile rimane comunque il Barcellona, che già da tempo ha espresso il suo desiderio di portare Lautaro in Spagna per inserirlo nel tridente con Lionel Messi e Antoione Griezmann.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Infobae Diego Milito, tra i protagonisti assoluti dello storico Triplete conquistato dall’Inter nel 2010, ha espresso la sua opinione in merito al futuro de El Toro, affermando che l’attaccante possiede tutte le caratteristiche per giocare al Barcellona al fianco della Pulga. Queste le sue dichiarazioni:

“Lautaro può giocare in qualsiasi squadra del mondo, a essere onesti, è un attaccante fantastico. Un ragazzo eccezionale che stimo moltissimo, sono particolarmente felice per quello che gli sta capitando. Penso che stia bene all’Inter, una delle squadre più grandi al mondo. Ma se va al Barcellona gli posso augurare il meglio. Ce lo vedo bene, certo che può giocare con Leo Messi. Lo ha già fatto nella Seleccion e sicuramente sarà valutato molto bene se dovesse andare al Barcellona. Ha tutto per essere il migliore dei prossimi dieci anni, è un grande attaccante, è giovane ma ha le idee chiare. Ha molti ottimi valori“.