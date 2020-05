Barcellona, Setien: “Poca intensità nel nuovo calcio, pericolo infortuni troppo alto. Lautaro? Vi dico la mia”

“Il nuovo calcio è un po’ strano, c’è meno intensità. Speriamo ci siano pochi infortuni”.

Lo ha detto Quique Setien. Il tecnico del Barcellona, intervenuto in videoconferenza alla sezione di Las Palmas della Federazione allenatori, è tornato a parlare delle inevitabili ripercussioni dell’incubo Coronavirus sull’intero mondo del calcio, soffermandosi sulle novità introdotte nei campi e sulla delicata questione infortuni.

“Ci saranno molte partite in breve tempo, il caldo influenzerà le prestazioni e potrebbe portare infortuni. Speriamo che siano meno problemi di quanto si pensi. Gli allenamenti? Avremmo voluto più tempo per lavorare in gruppo, ce l’avremo per concentrarci su queste due settimane – ha sottolineato Setien -. Non potevamo nemmeno entrare in una stanza per guardare sempre dei video. La ripartenza della Bundesliga? Il nuovo calcio è un po’ strano, la ripresa in Germania mi ha lasciato molti dubbi, manca intensità competitiva, ma non ce l’ha nessuno e questo può essere un vantaggio”.

“La pressione? Torneremo a giocarci degli obiettivi in undici giornate e questo suppone uno stress che non sappiamo come ci influenzerà – ha proseguito l’allenatore del Barcellona -. Tutte le squadre iniziano da zero, ci sono undici partite e dobbiamo vincerle e tutti abbiamo la possibilità di raggiungere i rispettivi obiettivi. I cinque cambi penso ci danneggeranno perché molte partite le abbiamo risolte nei minuti finali e adesso gli avversari avranno più giocatori freschi. L’inattività? Potrebbero esserci molti infortuni come in Germania perché siamo rimasti seduti sul divano dopo quasi due mesi senza giocare. Il caldo e le partite ogni 3 o 4 giorni possono influenzare alcuni giocatori”.

Un nuovo calcio, che andrà probabilmente ad influenzare anche la prossima sessione di calciomercato. Ciò nonostante, il Barcellona in questi giorni ha scaldato i motori, puntando sempre di più su Lautaro Martínez, che potrebbe approdare in Spagna per la felicità dello stesso Setien: “Lautaro? Ci sono almeno quattro attaccanti in giro che possono adattarsi al nostro gioco e l’argentino è uno di quelli. Sulle questioni personali dei calciatori, e sul loro futuro, non ho alcunché da riferire.Sono concentrato sul mio lavoro e sulle partite che ci restano. Posso solo dire che ho bisogno dell’intera rosa a disposizione, spero che tutti siano in grado di rispondere”.