Calciomercato, Rivaldo: “Lautaro Martinez al Barcellona? Ho la mia idea, c’è un problema…”

Quale futuro per Lautaro Martinez?

Il talentuoso attaccante classe 1997, si sa, potrebbe lasciare l’Inter nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato e approdare al Barcellona. Nel dettaglio, la società spagnola sembra intenzionata a versare nelle casse del club nerazzurro 70 milioni di euro cash ed inserire nella trattativa il cartellino del giovane terzino Junior Firpo, la cui valutazione si aggira attorno ai 41 milioni di euro. In questo modo, si arriverebbe ai 111 milioni di euro della clausola rescissoria dell’argentino.

Chi, intervistato ai microfoni di ‘BetFair’, ha detto la sua in merito al possibile trasferimento di Lautaro Martinez in blaugrana è stato Rivaldo. “Il Barcellona sembra intenzionato a voler acquistare Lautaro Martinez, sì. Credo sia un ottimo calciatore, soprattutto ancora giovane e in questo momento con Suarez che è più in là con l’età potrebbe essere un ottimo affare per sostituirlo – ha dichiarato l’ex giocatore di Barcellona e Milan -. Secondo me Suarez ha altri due o tre anni ad alto livello, quindi non so. Se prendono Lautaro Martinez e investono 100 milioni è per farlo giocare titolare, non certo riserva. Con Suarez che sarebbe ancora avanti nelle gerarchie potrebbe essere un problema. Per questo motivo credo che il Barcellona debba valutare bene l’affare anche perché in questo momento, con la crisi finanziaria dopo l’emergenza Coronavirus, sono tanti soldi. Certo che prendere Lautaro Martinez potrebbe voler dire che hanno abbandonato la pista Neymar. Prendere entrambi sarebbe impossibile”.