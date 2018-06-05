[caption id="attachment_563409" align="aligncenter" width="1024"] LONDON, ENGLAND - APRIL 26: Diego Simeone, Manager of Atletico Madrid reacts after he is sent to the stands during the UEFA Europa…
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Parola a Olivier Giroud. Il centravanti del Milan - nella giornata di oggi - ha rilasciato una profonda intervista ai ai canali ufficiali della UEFA, a 48h di distanza dalla semifinale d'andata di…
Termina 1-0 il match di Champions League tra Inter e Porto, disputatosi a partire dalle ore 21.00 allo stadio San Siro di Milano. Sfida aggiudicatasi dagli uomini di Inzaghi, valevole per l'andata…
Allo stadio San Siro il Bologna passa subito in vantaggio con una fortunata deviazione di schiena di Lykogiannis su tiro di Orsolini, poi si scatena la reazione nerazzurra: magia di Dzeko per il pari.
Spal-Inter, Semplici: "Proveremo a mettere in difficoltà i nerazzurri. Viviani e Kurtic? Sono out, Bonifazi..."
Domani sera, la Spal, sarà impegnata in un'importante sfida contro l'Inter di Luciano Spalletti. Tornare a vincere: questo l'obiettivo del club ferrarese che, dopo un ottimo avvio di stagione, ha…
Prima Pagina, Corriere dello Sport: "Spalletti non lo freghi più. Zaza gol è già virale. Icardi-Wanda, vacanza hot..."
"Spalletti non lo freghi più". Apre così l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'. "Azzerati spifferi e ombre. Dopo i primi tre acquisti, l'Inter deve cedere prima di arrivare ai due colpi top.