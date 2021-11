Palermo-Potenza, biglietti in vendita per il match del Barbera: info e prezzi

Dettagli e info biglietti per assistere alla sfida tra Palermo e Potenza, in programma domenica pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera", valevole per la 13a giornata del campionato di Serie C-Girone C

Mediagol (sc) ⚽️

Archiviata la vittoria esterna contro la Fidelis Andria, il Palermo FC guidato da Giacomo Filippi è già proiettato alla sfida contro il Potenza, in programma domenica 14 novembre allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 14.30. Il successo del "Degli Ulivi" di Andria ha acceso gli animi e gli entusiasmi dei supporters rosanero galvanizzati dalla prova esterna sfoggiata da Brunori e compagni, che adesso si trovano a meno quattro punti dal bari, attuale capolista del girone C di Serie C. Intanto il club rosanero ha annunciato l'apertura della vendita dei bigliatti in vista della gara di domenica, valevole per la quattordicesima giornata di Lega Pro, con info e prezzi dei tagliandi per la gara contro la formazione lucana. Di seguito la nota della società rosanero.

"Apre oggi la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Potenza, pervista per domenica 14 novembre alle ore 14.30 allo stadio Renzo Barbera.

A partire da oggi alle 17.00, sono in vendita sul circuito Vivaticket i biglietti per i settori Curva, Gradinata e Tribuna.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 14:20 di domenica 14 novembre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 e domenica fino alle 10:00).

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

INTERO

Curve: €10

Gradinata: €20

Tribuna Laterale: €30

Tribuna Centrale: €40

Tribuna Centralissima: €60

RIDOTTO: Donne, Over65 (nati entro il 31 dicembre 1955), Under18 (nati dall’1 gennaio 2003)

Curve: €8

Gradinata: €16

Tribuna Laterale: €24

Tribuna Centrale: €32

Tribuna Centralissima: €48

SETTORE OSPITI: contestualmente è aperta anche la vendita per i tagliandi del settore ospiti che saranno disponibili per i residenti nella regione di provenienza della squadra ospite fino alle 19:00 del giorno antecedente la gara al prezzo di 10€.

Si ricorda che, in virtù delle concessioni attualmente in vigore in zona bianca, ai 2500 posti disponibili allo stadio Renzo Barbera per i tifosi rosanero abbonati della stagione in corso, si aggiungono i posti vendibili come biglietti singoli fino al raggiungimento del 75% della capienza massima autorizzata.

Secondo la normativa vigente, l’accesso allo stadio in qualsiasi settore è sempre consentito unicamente ai soggetti muniti di Green Pass rilasciato in una delle seguenti modalità:

- Avvenuta vaccinazione

- Tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento

- Avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi

L’uso della mascherina rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto"