Aquilani e la Quattrociocche, matrimonio ai titoli di coda dopo 12 anni: “Una scelta inevitabile”

Un amore giunto ai titoli di coda.

Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche hanno deciso di separarsi. Dopo dodici anni insieme (di cui otto di matrimonio), incorniciati dalla nascita delle splendide figlie Aurora e Diamante, l’ex centrocampista di Juventus e Milan, attualmente nello staff della Fiorentina, e la nota attrice, lanciata da “Scusa ma ti chiamo amore”, mettono un punto, di comune accordo e senza rivelare dettagli privati, alla loro favola, questa volta non a lieto fine.

“In questo momento così difficile – ha spiegato Aquilani in un post sui social – per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. I tanti amici e le tante persone che ci vogliono bene, però, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso, di comune accordo e con grande rispetto reciproco, di separarci. E’ stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi. Siamo genitori e siamo orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”.

I due si erano conosciuti e subito innamorati da giovanissimi (24 anni lui, 20 lei) e nel tempo, nonostante i numerosi trasferimenti dettati dal lavoro del calciatore, non si erano mai allontanati. Mai un pettegolezzo, se non per qualche atto d’amore manifesto, come il volto dell’attrice tatuato sul braccio del marito. Quest’estate, la coppia aveva inoltre fatto divertire gli spettatori delle Iene mostrando la loro quotidianità in uno scherzo, durante il quale ipotizzavano anche la nascita di un terzo figlio. Oggi, invece, il triste annuncio.

