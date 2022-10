Ternana-Genoa 1-2: Coda da sballo al Liberati, Blessin batte Lucarelli. La classifica

Il Genoa di Blessin espugna lo stadio Liberati e conquista la cima del campionato di Serie B. Ventuno i punti racimolati per la capolista del torneo cadetto in coabitazione con il Frosinone di Fabio Grosso che quest'oggi ha battuto il Bari di Mignani in extremis. Per il Genoa decisivo Massimo Coda con una doppietta nel giro di due minuti. Di seguito, marcatori e classifica aggiornata.