Serie B, 10a giornata: vittoria Frosinone, il Perugia batte la Reggina. La classifica

Sono passate agli archivi sei delle dieci gare in programma per il decimo turno del campionato di Serie B. Grande vittoria del Frosinone di Grosso contro il Bari di Mignani e primo successo da allenatore per Daniele De Rossi che con la sua Spal ha battuto il Cosenza per cinque a zero. Di seguito, risultati e classifica aggiornata.