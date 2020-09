Napoli-Genoa, si ferma Insigne: l’infortunio del capitano azzurro e il possibile recupero. Il comunicato

Si ferma Lorenzo Insigne.

Il capitano azzurro, che è uscito in lacrime dal campo al 23′ di Napoli-Genoa, ha riportato uno stiramento dell’adduttore della coscia sinistra: nella giornata odierna, l’attaccante classe ’91 si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

“Lorenzo Insigne è stato sostituito oggi durante il primo tempo di Napoli-Genoa per un sospetto stiramento alla coscia sinistra – scrive il club partenopeo sul proprio sito di riferimento -.Le condizioni del capitano azzurro saranno valutate alla ripresa degli allenamenti”, si legge.

Nel frattempo, Gennaro Gattuso, dovrà inventarsi nuove possibili soluzioni per sostituirlo in vista della gara contro la Juventus, in programma domenica 4 ottobre all’Allianz Stadium. Insigne, inoltre, con tutta probabilità non potrà essere convocato in Nazionale, che tra il 7 e il 14 ottobre dovrà disputare ben 3 gare: amichevole con la Moldavia a Parma e i due impegni in Nations League rispettivamente contro Polonia e Olanda.