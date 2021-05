Lazio-Genoa, Inzaghi: “Dobbiamo vincerle tutte! Costruiremo una rosa più forte”

La Lazio supera col brivido 4-3 il Genoa al termine di una partita a dir poco emozionante.

I capitolini continuano la propria rincorsa al quarto posto e dunque alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“I ragazzi oggi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto 80 minuti di grandissimo calcio. Abbiamo fatto il record di 11 vittorie consecutive in casa. Per il quinto anno di fila saremo in Europa, ma noi vogliamo la Champions. Il Genoa è un ottima squadra, con tanti giocatori di qualità. Negli ultimi 10 minuti abbiamo dato noi lo sprint al Genoa, peccato per il rigore fortuito. Cataldi era convinto di prendere la palla. Abbiamo creato tantissimo, siamo in fiducia. Vittoria meritata, ci sta la sofferenza negli ultimi minuti in questa Serie A. Il desiderio è quello di vincerle tutte. Il nostro girone di ritorno è stato quasi perfetto. Peccato per quello di andata in cui abbiamo pagato alcuni infortuni. Mancano queste partite e poi parleremo con calma del rinnovo. Il presidente ora ha tante cose a cui pensare. Col campionato alle spalle faremo tutto senza problemi. Stagione meravigliosa come negli ultimi 5 anni. Vogliamo costruire una squadra sempre più forte”.

