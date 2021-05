Serie A, Lazio-Genoa 4-3: biancocelesti col brivido, continua la rincorsa Champions

La Lazio col brivido supera 4-3 il Genoa al termine di una partita a dir poco emozionante.

I biancocelesti si portano avanti al 30′ con l’ennesima rete di Correa che sfrutta un rimpallo in area e deposita in rete quasi senza accorgersene. Il raddoppio capitolino porta la firma di Ciro Immobile che al 43′ trasforma un calcio di rigore, gli ospiti però tornano in partita al 47′ grazie all’autorete di Marusic. Trascorre appena un minuto e gli uomini di Inzaghi si portano sul 3-1 grazie al piazzato di Luis Alberto, al 56′ arriva anche il quarto gol messo a segno da Correa. Non è però finita perchè i rossoblu prima si portano sul 4-2 con un rigore di Scamacca all’80’ e appena un minuto dopo siglano il 4-3 con Shomurodov. Non basta però ai rossoblu che escono dall’Olimpico con una sconfitta, vince ancora la Lazio che continua a credere a un posto in Champions League.