Genoa, Thiago Motta game over: Davide Nicola il nuovo allenatore del Grifone. I dettagli

Thiago Motta ai saluti con il Genoa.

Dopo dieci partite collezionando due vittorie, tre pareggi e ben cinque sconfitte, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’esonero e la chiamata del nuovo allenatore da parte di Enrico Preziosi. Ricevuto il “no” netto da parte dell’ex Davide Ballardini, il Grifone sta pensando a Davide Nicola come nuovo tecnico, già stato calciatore di ruolo difensore al Genoa negli anni 1992-93, 1995-98, 1999-02. Un trascorso, quindi, molto lungo nel capoluogo ligure. Si starebbe trattando, inoltre, per un contratto sino a fine stagione, con rinnovo automatico in caso di permanenza nella massima serie italiana.

Non sono esclusi di certo i clamorosi colpi di scena che potrebbero giungere al ritorno di Aurelio Andreazzoli, il quale ha diretto durante quest’anno nove partite da luglio a ottobre ottenendo due sconfitte, una vittoria e due pareggi, e dall’idea mai concretizzata di Diego Lopez, allenatore ex Palermo. Scartata l’idea che Thiago Motta proseguirà la sua stagione con la squadra rossoblù, la pista che porta a Davide Nicola potrebbe vanificarsi ancor di più e diventerebbe il terzo tecnico stagionale, segnale dei vari problemi che hanno caratterizzato la prima parte di stagione dei rossoblù. I tempi sono stretti, poiché domenica il Genoa si ritroverà a Pegli dopo la pausa natalizia: c’è da preparare la sfida importantissima con il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di misura contro il Napoli, in programma il cinque gennaio allo stadio Luigi Ferraris. Seguiranno aggiornamenti…

