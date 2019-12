Genoa, sorpresa al rientro dalla sosta: Behrami si allena con i rossoblù. Il centrocampista…

Una nuova occasione per Valon Behrami?

Il centrocampista svizzero di origini kosovare è attualmente svincolato. L’avventura con il Sion, iniziata a luglio scorso, è infatti terminata a ottobre con la rescissione del contratto per motivi ignoti e soltanto 4 presenze collezionate. Adesso, probabilmente, il classe ’85 è alla ricerca di una nuova opportunità. Intanto, egli è approdato a Pegni per allenarsi con il Genoa del nuovo tecnico Davide Nicola. Chissà che, questa, non possa essere una buona occasione per tornare in Italia, dove il giocatore ha già vestito la maglia di Verona, Lazio, Fiorentina e Udinese, oltre che proprio quella dei rossoblù, che nel lontano 2003 lo hanno fatto esordire in Serie B. Per ora non si sa ancora nulla in merito ad un eventuale tesseramento. Seguiranno aggiornamenti.

