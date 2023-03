Genoa-Reggina, Gilardino: “Complimenti alla squadra, bene Coda. Criscito garanzia”

"Sono esausto dopo questa gara, abbiamo vissuto questa partita intensamente. Faccio i complimenti alla squadra per aver mantenuto equilibrio, lucidità e consapevolezza durante la gara. Non siamo partiti come volevamo, poi siamo stati bravi a sbloccarla e abbiamo creato i presupposti per raddoppiare. Non abbiamo concesso molto ad una squadra che ha qualità e che nel girone d'andata è stata costantemente al secondo posto. Coda? Lo avevo visto molto bene in questi giorni, ha fatto molto bene sino a che è stato in campo. Tutti hanno fatto il loro. Quando le partite non vengono chiuse, si possono concedere occasioni per le avversarie. Siamo stati bravi a contenerli nonostante tanti uomini offensivi. Sono contento della linea difensiva, non era una gara semplice, è stata interpretata molto bene da parte di tutti. Una vittoria importante perché si tornava dalla sosta, abbiamo vinto dimostrando solidità. Mimmo Criscito è una garanzia, anche lo stesso Dragusin veniva da un solo allenamento dopo essere tornato dalla sua Nazionale. Gudmundsson è eclettico, ha qualità nel primo controllo, ha fatto molto bene questa sera e può essere ancor più determinante per la squadra."