Genoa, Preziosi dopo la salvezza: “Voglio staccarmi da questo mondo, club in vendita. Nicola e Galliani…”

“Ho fatto qualche errore ma la rosa non era da retrocessione”.

Lo ha detto Enrico Preziosi. Il patron del Genoa è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ al termine della gara tra i rossoblù e l’Hellas Verona. Una vittoria, quella conquistata dal Grifone per 3-0, che ha determinato la salvezza dei padroni di casa ai danni del Lecce. Il numero uno del club ligure, dunque, ha ammesso di aver commesso qualche errore di valutazione nel corso di questa lunga e travagliata stagione: “Se ci sono scelte che ho fatto e non rifarei? Alcune sì, abbiamo sbagliato e so cosa non rifarei. Nella prima parte della stagione abbiamo sbagliato: per Thiago Motta era troppo presto, forse non era maturo per il Genoa, un po’ come è successo con Liverani in passato. Genova è una piazza dura da affrontare. Juric ha dimostrato, con una rosa non eccelsa al Verona, di aver fatto un grande campionato. Quest’anno ero sicuro di aver allestito una buona squadra, ma poi le cose sono andate diversamente”, sono state le sue parole.

Genoa-Verona, Nicola festeggia: “Come se ci fossimo salvati due volte. Svelo mio unico rammarico…”

PRONTO A CEDERE – “Ora farò le mie considerazioni e forse dopo 35 anni dovrei fare un passo indietro, ho bisogno di staccarmi un po’ da questo mondo, lasciando ad altri la possibilità di fare meglio. Vorrei vendere il Genoa, il club è in vendita da tre anni e lo sanno tutti. Vorrei comunque staccarmi dalla gestione del club, a prescindere dalla vendita. Questa società mi impegna tanto, tutto comincia e tutto finisce”, ha proseguito.

Lecce-Parma, Liverani: “Nessuna recriminazione. Il mio calcio? Solo dove posso imporre le mie idee”

NICOLA E NON SOLO – Preziosi, inoltre, si è espresso anche in merito ad una eventuale riconferma di Davide Nicola e al possibile arrivo in rossoblù di un noto dirigente: “Confermare Nicola? Non penso al futuro ora. Dovrò trovare la persona capace di portare avanti il progetto e dare a lui le deleghe per il Genoa del prossimo futuro. Galliani al Genoa? Lui è al Monza, vuole portarlo in Serie A. La prossima stagione? Le date sono tra il 12 e il 19 settembre, si deve dare un attimo di respiro ai giocatori, serve un po’ di riposo. Stare a casa in modo forzato non è come fare una vacanza in modo sereno. Vogliamo dare dalle 2 alle 3 settimane. La mia idea è ricominciare il 19. De Laurentiis sta tirando le fila in Lega? Sì, sono sulla stessa linea. Cedere i diritti tv è fondamentale, abbiamo un anno di tempo per capire cosa fare, il prossimo anno saremo ancora con Sky e DAZN. Non dobbiamo sbagliare scelta”, ha concluso.