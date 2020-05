Genoa, Pandev: “Riprendere la Serie A sarebbe importante per tutta l’Italia. Futuro? Ho già deciso”

Il pensiero di Goran Pandev.

Da più di una settimana in Italia è ufficialmente iniziata la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, che ha visto la riapertura di molte attività lavorative e maggiore libertà di movimento per i cittadini. Il Governo italiano ha infatti autorizzato gli allenamenti individuali all’aperto, mentre la decisione per quelli di squadra sarà presa entro giorno 18 maggio. Entro questa data infatti, il Premier Giuseppe Conte dovrà confermare la possibilità di riprendere i campionati di calcio o viceversa quella di decretare definitivamente conclusa la stagione attuale.

Intanto ai giocatori è stata concessa la possibilità di allenarsi individualmente nei propri centri sportivi, e per tale ragione i club di Serie A stanno iniziando a richiamare tutti i giocatori che avevano lasciato il paese per raggiungere le proprie famiglie e trascorrere con loro il periodo di quarantena. I calciatori si sono sottoposti al tampone, e quelli risultati negativi hanno iniziato ad allenarsi sul campo dopo più di due mesi.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport, Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha espresso la sua opinione in merito alla possibilità di riprendere il campionato di Serie A, sciogliendo anche i dubbi legati al suo futuro. Queste le sue dichiarazioni:

“Avevamo tantissima voglia di tornare in campo perché il calcio è la nostra vita. Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti. Speriamo prima di tutto che la vita torni alla normalità, non è ancora il momento di pensare al calcio. Riprendere sarebbe positivo, anche per le persone e per l’Italia intera. Potrebbe dare una mano. Futuro? Ho ancora intenzione di salvarmi col Genoa e poi smettere. Ora spero che questa situazione finisca e poi vediamo. Vorrei salutare il popolo genoano con lo stadio pieno: ho dato tutto per questa maglia e spero di salutarla con il Ferraris gremito“.