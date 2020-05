Genoa, Nicola: “L’idea delle cinque sostituzioni ha senso, potrebbe rivelarsi una mossa interessante”

La parola a Davide Nicola.

Il tecnico del Genoa, intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, si è espresso in merito al cambiamento momentaneo delle regole sulle sostituzioni, passate da tre a cinque: “Penso che l’idea delle 5 sostituzioni abbia senso a prescindere dalla situazione del virus e che sia la soluzione progressivamente più logica. Le panchine hanno la possibilità di contare su 23 elementi ormai. Sapere di avere più sostituzioni a disposizione potrebbe essere interessante dal punto di vista motivazionale, di gestione delle risorse umane e in favore dello spettacolo. Chiaro: come tutte le idee dovrà essere verificata“.

