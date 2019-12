Genoa, inizia l’avventura di Nicola: “Il lavoro sarà la più grande garanzia. Ai tifosi dico…”

Il Genoa è stato affidato a Davide Nicola.

I rossoblù hanno scelto, come sostituto di Thiago Motta, l’esperto allenatore, che nella sua ultima esperienza in Serie A, nella scorsa stagione, fu esonerato dall’Udinese nonostante avesse raggiunto la salvezza. In carriera, il tecnico originario di Torino ha conquistato anche una storica salvezza con il Crotone a poche giornate dal termine dell’annata 2016-17.

Nicola, approdato quest’oggi a Pegli per dirigere la prima seduta di allenamento con i suoi, ha rilasciato qualche battuta ai microfoni dei giornalisti: “Un saluto ai tifosi, il Genoa è una passione (indicandosi sul petto lo stemma della squadra, nda). Fatemi lavorare, è la più grossa garanzia”, queste le dichiarazioni del tecnico.