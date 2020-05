Genoa, Ghiglione: “Stavamo andando bene, alla ripresa saremo pronti. Voci di mercato? Ecco la verità”

Parla Paolo Ghiglione.

Il giovane esterno, che in questa stagione con la maglia del Genoa ha collezionato ben 22 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia, non vede l’ora di tornare in campo per continuare a dare mostra delle sue qualità. Tra le colonne della Gazzetta dello Sport, il classe ’97 si è raccontato, svelando retroscena del presente e ambizioni future.

“Voglio ringraziare Andreazzoli, il primo ad avermi dato spazio. Ha creduto in me – racconta Ghiglione – quando non era chiaro se sarei rimasto dopo il ritiro. Il mio modello è Cancelo. È un pendolino che ispira velocità, corsa, resistenza con tecnica straordinaria. Io il terzino destro che in Europa ha fatto più tiri? Fa piacere vedere certe statistiche, ma prima viene la squadra. Il gol è un obiettivo. Con un certo tipo di gioco, mi capita di andare davanti alla porta. Tirare, tiro. Forse ci arrivo un po’ stanco, ma so che devo implementare la media realizzativa. Quanto agli assist, il merito è dei compagni. Il Genoa è uno dei club che punta di più sulla valorizzazione dei giovani e del vivaio. Futuro? Le voci su un interesse di altri club importanti fanno piacere, vuol dire che impegno e lavoro vengono apprezzati, ma ora penso solo al campionato e al Genoa“.

A proposito, invece, del momento che il Genoa stava vivendo prima del blocco dei campionati legato all’emergenza Coronovirus: “Avevamo ingranato, stavamo andando bene. Abbiamo chiuso con il botto, la vittoria a San Siro con il Milan. Resta un po’ di amaro in bocca. Stiamo continuando ad allenarci per conto nostro. Saremo pronti, se e quando ripartirà la Serie A“.

