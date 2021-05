Genoa, Ballardini: “Devo dire grazie ai ragazzi. La salvezza un’impresa”

Il Genoa ha raggiunto già da qualche settimana la salvezza.

Cagliari-Genoa, Semplici: “Domani in campo la formazione migliore. Il mio futuro? Rispondo così”

Una stagione particolare quella del Grifone, partita molto male, con in panchina Rolando Maran e terminata in maniera molto positiva grazie all’avvento di Davide Ballardini. Il tecnico Ravennate non è nuovo a queste imprese, che gli hanno plasmato gran parte della carriera. Anche con il Palermo, Davide Ballardini si rese protagonista di una straordinaria rincorsa conclusasi con la salvezza raggiunta all’ultima giornata con la vittoria sul Verona.

Il tecnico attualmente in forza ai liguri, ha rilasciato delle dichiarazioni nella consueta conferenza stampa pre match, in cui ha voluto ringraziare i suoi giocatori per aver reso possibile questo risultato: “Se si chiede ad ognuno, tutti parlano del bene che i ragazzi si vogliono. Questo affetto che c’è tra di loro, questa stima e questa unità hanno portato ad un’impresa, sottolineo, straordinaria come la salvezza“.

Roma, Milito su Mourinho: “Spero faccia bene tranne contro l’Inter ed il Genoa”

Il futuro di Ballardini è tutto da scrivere, il presidente Preziosi con ogni probabilità al termine della stagione incontrerà il tecnico e si capirà se sarà possibile proseguire la collaborazione, o invece le strade si separeranno.