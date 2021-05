Cagliari-Genoa, Semplici: “Domani in campo la formazione migliore. Il mio futuro? Rispondo così”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Cagliari-Genoa.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico rossoblù Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma sabato sera alla Sardegna Arena e valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A: dal suo futuro, al momento della sua squadra, reduce dal pareggio contro il Milan.

“Come rispondo alle domande del presidente Giulini su una possibile conferma? Ringrazio per gli auguri e complimenti che giro alla squadra. Le parole del presidente fanno piacere e spero di poter proseguire. Se mi dispiace che si chiuda senza ancora una certezza per il futuro in panchina? No, mi spiace solo che sia finito il campionato, perché stavamo andando benissimo. Io sono venuto qui per salvare il Cagliari e questo mi dà fiducia per il mio futuro”, sono state le sue parole.

LA FORMAZIONE – “La formazione? Vogliamo chiudere bene e domani cercheremo di mettere in campo i giocatori che mi danno più sicurezze. I ragazzi hanno fatto un finale di stagione importante, potrebbe esserci qualche cambio ma sarebbe importante chiudere a 40 punti. Il clima in preparazione è stato di grande entusiasmo, dato com’è arrivata questa salvezza. Abbiamo cercato di fare i giusti allenamenti, sempre con il sorriso sulle labbra. Da chi ripartirà il Cagliari del futuro? Domani cambieranno 2 o 3 giocatori, mentre per quanto riguarda il futuro quando ci metteremo a sedere valuteremo insieme i giocatori da cui ripartire”, ha concluso.