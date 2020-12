Calciomercato Genoa, bomba dalla Bundesliga: ad un passo l’accordo con Piatek. La situazione

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, recita una nota canzone di Antonello Venditti.

E la bomba di mercato che arriva direttamente dalla Bundesliga, racchiude a pieno il senso di queste parole: Krzysztof Piatek, infatti, è ad un passo dal vestire per la seconda volta nel giro di due anni e mezzo la maglia del Genoa.

Il calciatore polacco quest’anno aveva iniziato la sua stagione tra le fila dell’Hertha Berlino e nel massimo campionato tedesco è riuscito a collezionare ben tredici presenze, condite dal gol in solamente tre occasioni. Ad oggi, secondo quanto riportato dal noto quotidiano ‘Tuttosport’, l’attaccante classe 95′ sarebbe molto vicino al nostos direzione Serie A: non in un club qualunque, ma proprio in quello in cui Piatek qualche anno fa si affermò come vero bomber d’aria di rigore, conquistandosi fama e gloria e facendosi conoscere dall’Italia intera prima di guadagnarsi la chiamata del Milan.

Dunque, nonostante nelle scorse settimane il ‘Pistolero‘ era stato affiancato con grande decisione alla Fiorentina di Prandelli, probabilmente i sentimenti nei confronti del Grifone hanno preso il sopravvento.

Prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza: questa, potrebbe essere la formula con cui i due club starebbero chiudendo l’operazione. Poi il noto quotidiano si sbilancia anche oltre: già nella giornata di domani, primo giorno dell’anno, sarebbero previste le visite mediche di Piatek col Genoa. Seguiranno aggiornamenti..

