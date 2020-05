VIDEO Bundesliga, Piatek torna al gol e risponde a Schick: gli highlights di Lipsia-Hertha Berlino

Due a due. E’ questo il risultato maturato nella giornata di ieri fra le mura della Red Bull Arena.

Protagonisti della sfida due vecchie conoscenze della Serie A. Stiamo parlando di Krzysztof Piatek e Patrik Schick, rispettivamente ex attaccanti di Milan e Roma. Il giovane centravanti ceco ha realizzato la rete del momentaneo 2-1, viziata da una vera e propria papera del portiere; successivamente Piatek – dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo – ha messo a segno dal dischetto il secondo gol stagionale in Bundesliga. Mediagol.it vi propone gli highlights del match.